Von Drei ??? bis bis Cirque du Soleil - das bringt die Veranstaltungswoche

Metropolregion. Die drei ??? kommen als Live-Hörspiel mit Originalsprechern in Mannheimer SAP Arena

Nicht nur als Hörspiel dauerhaft Kult: Die ???, die am Donnerstag in die Mannheimer SAP Arena zurückkehren. © Christian Hartmann

Mannheim. Wenn es das Wörtchen Kult nicht gäbe, müsste es spätestens für diese drei immer junggebliebenen Detektive aus der kalifornischen Kleinstadt Rocky Beach erfunden werden: Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw, alias „Die drei ???“, sind von einer Jugendbuchreihe zu einem seit 1979 erfolgreichen Hörspiel-Erfolgsphänomen geworden - sage und schreibe mehr als 50 Millionen Tonträger sollen in dieser Zeit verkauft worden sein. Live sind die Originalsprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich auf ihrer „Die Drei ??? und der dunkle Taipan“-Tournee zum 40. Hörspiel-Jubiläum am Donnerstag 3. Oktober, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena zu erleben. Bei eventim.de waren Tickets (zum Selbstausdrucken) zuletzt noch in der Sitzplatz-Kategorien von 38,50 bis 58,50 Euro erhältlich. Karten: eventim.de

Festival Enjoy Jazz bringt internationale Musikkultur in die Region

Rhein-Neckar. Als Jazz-Kornettist mit Hip-Hop-Wurzeln, der mal in Chicago, dann wieder in Brasilien lebt und arbeitet, ließe sich der von Ben LaMar Gay zelebrierte musikalische Eklektizismus vielleicht „Tranceamericana“ nennen, sinniert das Programm des Internationalen Festivals Enjoy Jazz, welches das Ben LaMar Gay Ensemble am Donnerstag, 3. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim auf die Bühne bittet. Karten für das Konzert kosten im Webshop 24 Euro, dazu kommt eine Gebühr – das gilt auch für die folgenden Enjoy-Jazz-Veranstaltungen, mit Ausnahme der Konzerte im Ludwigshafener BASF-Gesellschafthaus.

Just in jenem tritt das Romain Pilon Trio (Besetzung: Romain Pilon an der Gitarre, Yoni Zelnik am Bass und Adam Arruda am Schlagzeug) am Donnerstag zur selben Stunde auf. Bei Enjoy Jazz präsentiert der renommierte französische Gitarrist Pilon sein neues Album „Falling Grace“, eine Kollektion aus Standards und Kompositionen von Jazz-Legenden wie Herbie Hancock, Horace Silver und Miles Davis. Tickets für das Konzert gibt es für 20 Euro.

Gleichfalls im Gesellschaftshaus greift einen Tag später, Freitag, 4. November, 20 Uhr, auch die aus London stammende und ursprünglich dem Folk verhaftete Singer-Songwriterin und Jazzmusikerin Rosie Frater-Taylor zur elektrischen Gitarre. Eine Band hat sie ebenfalls dabei, und auch in ihrem Konzert-Fall kosten die Karten 20 Euro. Später am Freitagabend, ab 22 Uhr, gibt es ein Late-Night-Konzert mit der griechischen Pianistin und Komponistin Tania Giannouli – zugleich „Artist in Residence“ des Festivals - sowie der südkoreanischen, in den Niederlanden lebenden Schlagzeugerin Sun-Mi Hong in der Heidelberger Heiliggeistkirche. Gemeinsam ist den beiden die „Erforschung einer möglichst umfangreichen Palette an Klangfarben und Emotionen“, so Enjoy Jazz. Karten gibt es online für 21,90 Euro.

Die britische Gitarristin, Komponistin und Sängerin Nardeydey, aka Shirley Tetteh, gibt am Samstag, 5. November, 20 Uhr, ein Solokonzert im BASF-Gesellschaftshaus. Der Eintritt kostet im Online-Vorverkauf 20 Euro. Das nächste Late-Night-Format startet an selben Samstag, 22 Uhr, in der Mannheimer Kunsthalle, wo die in New York ansässige Avantgardistin Lea Bertucci (Saxofon, Flöte) mit dem Co-New-Yorker Elektronikmusiker Ben Vida (Synthesizer) zusammentrifft (Tickets: 19,70 Euro).

Eine Matinee mit dem Schweizer Pianisten (und zweitem Enjoy-Jazz-„Artist in Residence“) Nik Bärtsch und seiner Tochter, der Violinistin Ilva Eigus, steht am Folgevormittag auf dem Festivalprogramm. Im Duo musizieren die beidem am Sonntag, 6. November, 10.30 Uhr, im Duo in der Alten Aula in Heidelberg. Im Anschluss führen Eigus und Bärtsch mit der Journalistin und Wissenschaftlerin Aida Baghernejad ein Gespräch (Karten: 15,30 Euro). Am Sonntagabend, 20 Uhr, ist der bekannte US-amerikanische Gitarrist Bill Frisell im BASF-Gesellschaftshaus zu Gast, der seit den frühen 80ern nicht nur im Jazz, sondern auch auf weiter Feldflur von Pop bis zur Neuen Musik reüssiert hat. Begleitet wird er bei seinem „Harmony“-Programm von Sängerin Petra Haden, Cellist Hank Roberts und Saitenmann Luke Bergman. Karten gibt es ab 30 Euro. Das Londoner Duo Kit Sebastian (Kit Martin am Keyboard und Merve Erdem am Gesang) prsentiert ihren „Anatolian Lo-Fi-Samba“ am Sonntag, 6. November, 20 Uhr, im neuen Heidelberger Karlstorbahnhof in der Südstadt (siehe auch entsprechende KulTour-Meldung, Karten: 21,90 Euro).

Kein Geringerer als der schillernde kanadische Klaviervirtuose Chilly Gonzales tritt am Montag, 7. November, im BASF-Gesellschaftshaus auf – dieses Konzert ist allerdings auch schon ausverkauft.

Jazz, Electronica, Funk und Psychedelic Rock verbindet die britische Band The Comet is Coming miteinander, die ihre Musikmelange am Dienstag, 8. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim einschlagen lässt. Tickets dafür gibt es für 29,50 Euro.

Der in Israel beheimatete Jazzbassist Tal Gamlieli und sein Trio, das sich neben ihm aus Chai Bar David am Klavier und Amir Bar Akiva am Schlagzeug zusammensetzt, konzertiert am Mittwoch, 9. November, im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus. Im Webshop kosten die Eintrittskarten 20,80 Euro. Ebenfalls am Mittwoch, 21 Uhr, präsentiert der Komponist und Arrangeur Christof Keller sein Debüt „Garden Path“ in der Heidelberger „Leitstelle“. Und jenes bietet eine „spannungsvolle Fusion aus Jazz und Electronica“, notiert das Festivalprogramm. Begleitet wird Keller von einer fünfköpfigen Band. Tickets kosten 18,60 Euro.

Komplette Programmübersicht: enjoyjazz.de

Rhein Neckar Theater zeigt schwarze Komödie „Der Gott des Gemetzels“

Mannheim. Yasmina Reezas tiefschwarze Erfolgskomödie „Der Gott des Gemetzels“ inszeniert Regisseurin Felicitas Hadzik am Mannheimer Rhein Neckar Theater. Das Schauspiel um die eskalierende Zusammenkunft zweier Elternpaare, die eigentlich ganz gesittet über eine körperliche Auseinandersetzung ihrer Söhne diskutieren wollten, feiert am Freitag, 4. November, 20 Uhr, Premiere (Vorpremiere: 3. November, 20 Uhr). Es spielen Markus Beisel, Barbara R. Grabowski, Hartmut Lehnert und Annette Potempa. Tickets gibt es in zwei Kategorien für 20 oder 25 Euro. Die Karten können über die Theaterhomepage bestellt werden. Theaterhomepage: rhein-neckar-theater.de

Rockgitarrist und Hit-Schreiber Russ Ballard spielt im Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Der 1945 geborene britische Rockmusiker Russ Ballard feierte nicht nur zusammen mit der Band Argent in den 1970er Jahren sowie später auch als Solokünstler Erfolge. Er schrieb zudem eine ganze Reihe von Songs, mit denen andere Künstler und Gruppen Hits landen sollten - darunter „So You Win Again“ von Hot Chocolate, „New York Groove“ von Hello, „Since You Been Gone“ von Rainbow oder „I Know There’s Something Going On“ von ABBA-Sängerin Fridas ersten Soloalbum. Auf seiner „It’s Good To Be Here“-Tour macht der Sänger und Gitarrist zusammen mit seiner Band am Donnerstag, 3. November, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex Station. Karten gibt es im Ticketshop für 42,30 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse für 49 Euro. Tickets: musiktheater-rex.reservix.de

Austropop-Star Rainhard Fendrich gibt Konzert im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Seit über 40 Jahre steht er bereits auf der Bühne, der österreichische Liedermacher und Austropop-Hitschreiber („Macho, Macho“) Rainhard Fendrich. 1980 war sein Debütalbum „Ich wollte nie einer von denen sein“ erschienen, 2019 veröffentlichte er sein jüngstes Werk „Starkregen““, auf dem der Sänger und Gitarrist auch so emotionale Balladen wie „Nur die Liebe“ oder das retrospektive „Mein Leben“ versammelt hat. Beim ursprünglich 2020 auf der Ladenburger Festwiese geplanten Konzert im Mannheimer Rosengarten besteht am Freitag, 4. November, 20 Uhr, Gelegenheit, an Fendrichs musikalischer Lebensbilanz teilzuhaben. Karten gab es bei eventim.de zuletzt noch in den Sitzplatzkategorien für 65,50 und 75,50 Euro (plus Versand). Show-Infos: mcon-mannheim.de

Mannheimer Nationaltheater lädt zu „Liederabend à la française“ ein

Mannheim. Einen „Liederabend à la française“ mit Frédérique Friess (Sopran), Marie-Belle Sandis (Mezzosopran) sowie Gábor Bartinai (Klavier) präsentiert das Mannheimer Nationaltheater (NTM) am Freitag, 4. November, 19.30 Uhr im Kulturhaus Mannheim-Käfertal. In diesem deutsch-französischen Liedprogramm erklingen unter andrem Berliozʼ „Nuits d‘été“, Messiaens Liederzyklus „Harawi“, Mendelssohn Bartholdys Duette für zwei Frauenstimmen sowie Lieder von Brahms, Berg und Debussy. Karten kosten zwölf, ermäßigt sieben Euro. Das NTM-Kartentelefon hat die Nummer 0621/1680150. NTM-Veranstaltungsvorschau: nationaltheater-mannheim.de

Heidelberger Folk-Duo Marla & David Celia stellt Album im Mannheimer Schatzkistl vor

Mannheim. Sein fabelhaft geratenes zweites Album „Indistinct Chatter“ stellt das in deutsch-kanadische Folk-Duo Marla & David Celia am Freitag, 4. November, 20 Uhr, im Mannheimer Musikkabarett Schatzkistl vor. Die Texte des Duos, das, wenn es in Deutschland weilt, in Heidelberg wohnt, „kreisen um unser Leben in der Gegenwart, in Zeiten der Überproduktion, der Gier der Konzerne und der heutigen Wegwerfkultur, des Kapitalismus und der Sehnsucht nach Veränderung“, schreibt das Schatzkistl dazu. „Der Albumtitel erinnert daran, dass das Flüstern oft viel effektiver ist als der Schrei.“ Konzertkarten gibt es online für 22,50 Euro (zum Selbstausdrucken). Schatzkistl-Programmhinweis: schatzkistl.de

Nationaltheater-Ensemble tanzt bei neuem Thoss-Stück „Крик“ zu Chopin

Mannheim. Bewegt von den Ereignissen in der Ukraine choreografiert Tanzintendant Stephan Thoss ein neues Stück, teilt das Mannheimer Nationaltheater (NTM) mit: „Крик“ heißt die Produktion mit dem NTM-Tanzensemble, die am Samstag, 5. November, 16 Uhr, in der Alten Schildkrötfabrik Premiere hat. Dieser Titel wurde demnach bewusst gewählt, „da in dem russischen Wort für Schrei Крик – [Krik], also in der Art und Weise, wie es ausgesprochen und in phonetischer Lautschrift geschrieben wird, aus Deutscher Perspektive das Wort 'Krieg' im Kontext der gegenwärtigen Ereignisse mitschwingt.“ Die Musik dazu, die live von Pianist Camillo Radicke und Mezzo-Sopranistin Maria Polanska zu Gehör gebracht wird, stammt von dem polnischen Komponisten Chopin, „in dessen Musik viel innere Reibung steckt. Im Nachbarland Polen fanden Schutzsuchende zuerst Zuflucht und auf diesem Boden schrieben sich die starken Emotionen ein“, führt das NTM weiter aus. Zusätzliche Aufführungen stehen am selben 5. November um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 6. November, 16 und 19 Uhr, auf dem Spielplan. Karten kosten 25, ermäßigt 15 Euro.

Stückdetails: nationaltheater-mannheim.de

Keine Karten mehr für Niedeckens BAP im Rosengarten erhältlich

Mannheim. Eigentlich sollte es schon 2021 stattfinden, jetzt wird es eben etwas später nachgeholt: das Geburtstagskonzert zu Wolfgang Niedeckens 70. Geburtstag. Unter dem Motto „Niedecken feiert 70&1“ sind Niedeckens BAP nun am Samstag, 5. November, im Zuge ihrer „Schließlich unendlich“-Tour im Mannheimer Rosengarten zu Gast. Bei eventim.de waren zuletzt keine Karten (die zuvor 44,40 bis 70,40 Euro kosteten) mehr erhältlich, allerdings lässt sich dort ein „Ticketalarm“ setzen, für den Fall, dass wieder welche verfügbar werden sollten. Laut Veranstalter Semmel Concerts wird es aber keine Abendkasse geben.

Roland Kaiser macht auf Konzert-Geburtstagsreise in SAP Arena Station

Mannheim. Anlässlich seines 70. Geburtstags ist Roland Kaiser aktuell mit seiner Band auf einer ausgedehnten Konzertreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs, die den Schlagerstar am Samstag, 5. November, 20 Uhr, auch in die Mannheimer SAP Arena führt. Dabei blickt Kaiser auf seine über 47 Jahre andauernde Bühnen-Karriere zurück, „auf fast 100 Millionen verkaufte Schallplatten und eine unglaubliche Anzahl an Hits, die heute mehr als drei Generationen begeistern“, wie es in der Programmvorschau heißt. Mit seinem 28. Studioalbum „Perspektiven“, erschienen im vergangenen September, erreichte Kaiser wieder Platz eins der deutschen Charts. Karten für das Konzert auf Kaisers „Meine große Geburtstagstournee 2022/23“ kosten bei eventim.de zwischen 60 und 160 Euro (plus Expressversand-Gebühr. Im SAP-Ticketshop waren Karten zuletzt noch in den Kategorien für 79,50 oder 109,50 Euro (Abholung) erhältlich. Die SAP-Tickethotline hat die Rufnummer 0621/18190333. Kartenlink: eventim.de

Kabarettist Urban Priol ist „Im Fluss“ in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Auf das bekannte Bonmot des griechischen Philosophen Heraklit („panta rhei“ - „Alles fließt“) bezieht sich der Titel von Urban Priols neuem Programm „Im Fluss“, das der Kabarettist am Samstag, 5. November, 18 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 spielt. „Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann“, konstatiert die Halle 02 dazu. „'Im Fluss' ist wie ein Rafting-Trip, der mit rasantem Tempo über Absätze und an Felsenblöcken vorbei durch wild schäumende Stromschnellen führt.“ Wer mitfahren will: Karten waren im Webshop zuletzt noch in den Kategorien zwischen 28,30 und 31,75 Euro erhältlich (zum Selbstdrucken). Die Tickethotline hat die Rufnummer 06073/722740. Halle-02-Programm: halle02.de

Éric Trottiers neues Stück „Us“ feiert Premiere im Mannheimer Eintanzhaus

Mannheim. In ihrer neuen Produktion „Us“ widmen sich Choreograf Éric Trottier und sein fünfköpfiges Tanzensemble dem Thema Identität und ihrer Wechselwirkung mit der kapitalistischen Gesellschaft: „Humorvoll und doch tiefgründig erforschen sie, wie Individuen Nähe und Distanz ausloten, wie sie sich mit ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Hülle auseinandersetzen und sich entwickeln“, informiert das Mannheimer Eintanzhaus über das Stück, das ebendort am Samstag, 5. November, 20 Uhr, Premiere feiert. Es tanzen: Georgia Begbie, Laura Börtlein, Martina Martin, Seung Hwan Lee und Woo-Sang Jeon. Karten kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro. Direkt zum Stück: eintanzhaus.de/programm/kalender/

Ludwigshafener Festspiele bieten Theater-Performances und Livemusik

Ludwigshafen. Im Rahmen der Ludwigshafener Festspiele präsentieren Choreografin Florentina Holzinger und ihr generations- wie spartenübergreifendes Ensemble die Performance „A Divine Comedy“. Ausgehend von Dantes „Göttliche Komödie“ begibt sich Holzinger dabei am Samstag, 5. November, 19.30 Uhr, im Theater im Pfalzbau „auf eine Reise quer durch die Tanzgeschichte und untersucht die ästhetische und kulturelle Verknüpfung von Tod und Weiblichkeit.“ Karten kosten zwischen 22 und 37 Euro (Ermäßigungen sind verfügbar). Um 21.30 Uhr beginnt ein After-Show-Jazzkonzert mit dem Peter Ehwald Trio im Gläsernen Foyer. Hierzu kostet der Eintritt einheitlich 19 Euro, ermäßigt elf Euro; für Gäste der „A Divine Comedy“-Vorstellung ist er frei.

Judith Rosmairs Musik-Theater-Tanz-Performance „A Room“ ist am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, im Pfalzbau-Foyer zu sehen. Anna Bauer zeichnet hierbei für Musik und Komposition verantwortlich, Anna Fingerhuth für Tanz und Choreographie. Karten kosten 21 Euro, ermäßigt 13 Euro. Mit dieser feministischen Performance thematisieren die Künstlerinnen „die Wichtigkeit einer Stimmfindung, im großen Sinne: die Findung und Maßgeblichkeit der Selbstbestimmtheit, die dazu führt, Courage zu haben“, erläutert das Theaterprogramm.

„It’s Britney, Bitch!“ heißt die Performance von Lena Brasch und Sina Martens, mit der das Berliner Ensemble am Montag, 7. November, 20 Uhr, bei den Festspielen gastiert. Regisseurin Brasch und Schauspielerin Martens setzen sich darin mit der wechselvollen Erfolgs- und Lebensgeschichte von Sängerin Britney Spears und ihrer Wirkung als Pop-Ikone auseinander. Hier beträgt der Eintritt zum Einheitspreis 24 Euro, ermäßigt 14 Euro. Kartenbestellungen für die Aufführungen sind unter Tel. 0621/5042558 möglich. Spielplanübersicht: theater-im-pfalzbau.de

Junges Nationaltheater Mannheim zeigt „Kliffhänger“ Folge zwei

Mannheim. „Wie geht es weiter mit Mo? Wird sie im Router, in dem sie versehentlich gelandet ist, die Antwort auf die Frage finden, die ihre Eltern ihr nicht beantworten wollen oder können?“ Mit solchen Fragen ließ die erste Folge der „Kliffhänger“-Reihe des Jungen Nationaltheaters Mannheim (JNTM) sein Publikum ab acht Jahren zurück. Antworten darauf liefert nun Folge zwei (Regie: Lena Regahl), die am Sonntag, 6. November, 16 Uhr im JNTM-Saal Premiere feiert. Weitere Vorstellungen folgen am 8. und 9. November, jeweils um 10 Uhr. Karten kosten 13 Euro, ermäßigt sieben Euro, der Familienpreis für Geschwister beträgt vier Euro. Am Freitag, 4. November, 17 Uhr, gibt es eine öffentliche Hauptprobe – hierzu kostet der Eintritt zwei Euro. Mehr dazu: nationaltheater-mannheim.de

Nationaltheater wiederholt Operngala im Mannheimer Baumhain

Mannheim. Zur Gala-Wiederholung des „OpernAir-Eröffnungsprogramms“ lädt das Mannheimer Nationaltheater am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, in die Festhalle Baumhain im Mannheimer Luisenpark ein. Unter Leitung von Erstem Kapellmeister Jānis Liepiņš präsentieren Mitglieder des Opernensembles und das Nationaltheater-Orchester dabei Highlights der Saison. Karten kosten zwischen 17 und 25 Euro, ermäßigt einheitlich zwölf Euro. Operngala-Link: nationaltheater-mannheim.de

„Judgement Day“-Tanzpremiere am Mannheimer Theater Felina-Areal

Mannheim. Mit „Judgement Day“ feiert ein Tanzstück von Choreograf Luches Huddleston jr. am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, am Mannheimer Theater Felina-Areal Premiere, der darin mit seiner neuen Tanzkompanie Lil' Luke die Schönheit erkundet: „Was bedeutet Schönheit für dich?“, „Was ist die Ideale Schönheit für dich?“ oder „Wie ist dein Verhältnis zu Schönheit?“ waren einige der Fragen, die der Entwicklung des Stückes zugrunde lagen. Die nächste Vorstellung steht am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr auf dem Programm. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt acht Euro und können über die Theaterhomepage oder unter Tel. 0621/3364886 (Anrufbeantworter) reserviert werden. Theater Felina-Areal: theater-felina.

Kulturfenster startet Kabarett-Festival „Denke.schön“

Heidelberg. Zum Start des vom Heidelberger Kulturfenster ausgerichteten Festivals „Denke.schön - Der Kabarettherbst“ präsentiert die vielseitig talentierte Künstlerin Katie Freudenschuss am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, bei ihrem Solo „Nichts bleibt wie es wird“ ein Programm zwischen Kabarett, Comedy, Musik und Improvisation. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 24 Euro, ermäßigt 18 Euro, im Online-Vorverkauft 23 Euro, ermäßigt 18,60 Euro (jeweils plus Gebühr). Link zum Kulturfenster: kulturfenster.de

Nationaltheater lässt „Opernchöre und romantische Chormusik“ erklingen

Mannheim. Der Opernchor des Mannheimer Nationaltheaters präsentiert sich am Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr, im Kulturhaus Mannheim-Käfertal mit dem Konzertformat „Opernchöre und romantische Chormusik“ - mit dem der Klangkörper unlängst auch bei seinem Südkorea-Gastspiel reüssierte. Neben internationaler Chorliteratur von Tallis über Schubert, Brahms, Mendelssohn und Sibelius, erklingen unter der Leitung von Chordirektor Dani Juris auch die großen Opernchöre von Wagner, Verdi, Weber und Mozart. Karten kosten zwischen 13 und 36 Euro, ermäßigt zwischen zehn und 27,30 Euro. Weiteres hierzu: nationaltheater-mannheim.de

Hip-Hop-Musiker Disarstar rappt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. „Rolex für alle“ heißt das brandneue, mittlerweile sechste Album von Rapper Disarstar, der am Mittwoch, 9. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim zum Mikrofon greift – live verstärkt von einem Drummer, einem Bassisten und einem DJ. „Disarstar vereint Straße und linke Theorie, Wortmacht und Pop, Attacke und Systemkritik“, weiß die Konzertvorschau über den 1994 geborenen Hip-Hop-Künstler zu berichten. An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro, im Online-Vorverkauf 26 Euro (plus Gebühr). Mehr: altefeuerwache.com

„Crystal“ – die „coolste“ Show des Cirque du Soleil wagst sich in Frankfurt aufs Eis

Frankfurt. Der kanadische Cirque du Soleil wagt sich aufs Eis und präsentiert seine „coolste“ Show aller Zeiten: „Crystal“ Das Arena-Spektakel vereint ab Mittwoch, 9. November, bis Sonntag in der Frankfurter Festhalle bei insgesamt neun Shows zirzensische Hochleistungen mit der Welt des Eiskunstlaufs. Die verblüffende Produktion lässt Eislauf, Akrobatik und waghalsige Trapezartisten aufeinandertreffen. Die Titelfigur Crystal ist eine junge Frau, die aus der Realität in die glitzernde Welt der Eiskristalle flieht, in der sie sich spiegelt. Auf dünnem Eis entwickelt sie ihre Individualität und Einzigartigkeit. Diese 42. Original-Produktion von Cirque du Soleil erkundet die artistischen Möglichkeiten auf Eis. Weltklasse-Eisläufer und -Akrobaten erobern die neue Spielfläche auf dem Eis mit Geschwindigkeit und fließend, indem sie scheinbar die Gesetze der Schwerkraft eliminieren, verspricht der Veranstalter Live Nation. „Cirque du Soleil Crystal“ vereint in der Inszenierung von Shana Carroll and Sébastien Soldevila 43 Künstler, Akrobaten, Schlittschuhläufer, Clowns und Musiker zu einem internationalen Ensemble. Karten unter eventim.de