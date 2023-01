Ausstellung im Mannheimer Kunstverein: Die Welt in Bildern – und jeder Blick ist anders

Überfall in einer Commerzbank-Filiale, zufällig aufgenommen von einer Etage auf der anderen Straßenseite. Im Vorstadtkino neben der Bank läuft „Die letzte Schlacht“ - und „Der Räuber Hotzenplotz“. Ja, so ein Fotografenglück wie Wolfgang Steche hat nicht jeder, und auch Steche, 1944 in Ladenburg geboren und international vernetzt, ist keineswegs ständig auf skurrile Überraschungen aus. Doch

...