Mannheimer Morgen Plus-Artikel Friesenheim Was Bäcker Görtz zur heftigen Kritik am Supermarkt-Projekt in Ludwigshafen sagt

Rewe und Görtz haben die Idee präsentiert, am Alwin-Mittasch-Park in Ludwigshafen-Friesenheim einen Supermarkt zu bauen. Dagegen regt sich massiver Protest. Jetzt hat sich Peter Görtz dazu geäußert