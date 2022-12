Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nahversorgung Warum sich gegen Rewe und Görtz in Ludwigshafen massiver Widerstand formiert

Ein Vorhaben von Rewe und der Bäckerei Görtz in Ludwigshafen steht in der Kritik. Eine Petition ist in kürzester Zeit mehr als 1000 Mal unterzeichnet worden. Das steckt dahinter