Wie SAP-Manager Wolfgang Fassnacht sein Social Sabbatical in Ghana verbracht hat

Seit rund zehn Jahren bietet SAP seinen Beschäftigten ein sogenanntes Social Sabbatical an: Wer teilnimmt, reist für mehrere Wochen in ein Entwicklungsland in Afrika, Asien oder Südamerika, um dort ein Social Start-up bei der Arbeit zu unterstützen. „Bei den Projekten geht es immer um die Themen IT und Weiterbildung“, sagt Wolfgang Fassnacht, früherer Personalchef von SAP Deutschland und heute

...