Wie Ruhepol Gislason bei der WM ganz seinem Team vertraut

Es ist ein Ritual. Kurz nach der Ankunft in der Spodek-Arena von Kattowitz dreht Alfred Gislason immer seine Runde. Der Handball-Bundestrainer spaziert langsamen Schrittes über das Spielfeld, lässt gedankenverloren und ganz allein den Blick über die noch leeren Ränge schweifen. Die Anspannung vor dem Spiel? Man sieht sie ihm nicht an. Doch sie steckt tief in ihm. Noch immer. Obwohl der

...