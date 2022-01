Mannheim. Wenn Alfred Gislason „zufrieden“ ist, hat das durchaus etwas von einem Lob. Der Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist schließlich nicht dafür bekannt, mit Superlativen um sich zu werfen. Und mit dem, was sein Team da am Freitag in Mannheim beim 30:26 (15:14)-Sieg im Testspiel gegen die Schweiz zeigte, war er nun mal „zufrieden“ - wenngleich das Wort ja automatisch

