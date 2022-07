Sprung in den EM-Kader

Mannheim. Bei den deutschen U 21-Junioren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) steht der Kader für die EM im belgischen Ghent (24. bis 30. Juli) fest. Nach den beiden Testspielen in Paris gegen Gastgeber Frankreich (3:2) und die Niederlande (4:3) berief Bundestrainer Rein van Eijk das 18-köpfige EM-Aufgebot, zu dem auch Mario Schachner und Erik Kleinlein (beide Mannheimer HC) gehören. Auch bei den deutschen U 21-Juniorinnen steht der Kader für die EM in Ghent (24. bis 30. Juli) bereits fest. Das DHB-Team mit Tara Duus (TSV Mannheim Hockey) und Paulina Niklaus (Mannheimer HC) bestreitet als Härtetest in Krefeld nun gleich drei Vergleiche gegen Belgien. and

