Auf dem Weg zur Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn macht die deutsche Nationalmannschaft erneut in Mannheim Station. Das stark verjüngte Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 7. Januar um 16 Uhr in der SAP Arena auf Serbien. Zwei Tage später (9. Januar, 19 Uhr) stehen sich die zwei Nationen in Wetzlar erneut gegenüber.

