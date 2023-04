Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Rhein-Neckar Löwen präsentieren ihren Fans den DHB-Pokal auf der Mannheimer Buga

Ihren zweiten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte feiern die Rhein-Neckar Löwen ausgiebig. Erst feucht-fröhlich in Schwetzingen unmittelbar nach dem Triumph, am Montag dann mit ihren Fans auf der Bundesgartenschau im Luisenpark