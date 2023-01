Alles beginnt mit einem Umzug. Als sich Wim Jansen als Physiotherapeut selbstständig machen will, ist das in den Niederlanden gar nicht so leicht. Es gibt einfach zu viele, weshalb er sich entschließt, gemeinsam mit seiner Frau Anneke nach Deutschland zu gehen. Genauer gesagt: In die Pfalz, wo wenig später ihr Sohn Tom geboren wird.

Er kommt in Speyer zur Welt, wächst in Haßloch

...