Grün-Weiss Mannheim gewinnt Derby: Nervenkitzel bis zum Schluss

Serienmeister Grün-Weiss Mannheim ist in die neue Bundesliga-Saison mit einem Sieg gestartet. Im Derby beim BASF TC Ludwigshafen siegte Mannheim vor 2000 Zuschauern mit 4:2. Bis zum letzten Ballwechsel hatte sich der stark spielende Aufsteiger gegen die drohende Niederlage gestemmt. Am Ende setzte sich aber das Doppel Federico Delbonis/Pedro Martinez in zwei Sätzen – jeweils im Tiebreak –durch

