Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihr Heimspiel gegen den EHC Red Bull München mit 3:2 (0:1,1:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Das Team von Trainer Pavel Gross meldete sich nach drei DEL-Niederlagen in Folge eindrucksvoll zurück. Nigel Dawes erzielte im DEL-Topspiel den 3:2-Siegtreffer in der 62. Spielminute und sorgte für ausgelassene Stimmung in der SAP Arena.

In einem ausgeglichen Duell brachte Trevor Parkes den Tabellenführer aus München in Führung (16.). Die Adler verpassten im ersten Drittel trotz zahlreicher Chancen einen Treffer.

Den Ausgleich für Mannheimer erzielte dann Lean Bergmann mit einem sehenswerten Treffer aus der Drehung in der 23. Spielminute. Die Münchner blieben weiter gefährlich und Frank Mauer nutzte eine Unachtsamkeit der Adler zum erneuten Führungstreffer aus (30.).

Im dritten Drittel taten sich die Mannheimer zunächst schwer. Erst eine Auszeit und die Herausnahme des Torhüters Felix Brückmann ermöglichten den Ausgleichstreffer durch Jordan Szwarz kurz vor Spielende (59.). In der Verlängerung krönte dann Dawes die Aufholjagd der Adler mit dem Siegtreffer.

