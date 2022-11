Wieder kein Auswärtssieg: SV Waldhof Mannheim verliert 1:3 in Halle

Halle. Der Auswärtsfluch des SV Waldhof hält an: Am Samstag verloren die Mannheimer beim Halleschen FC mit 1:3 (1:2). Laurent Jans hatte den SVW früh in Führung gebracht, ein fragwürdiger Handelfmeter für Halle, den Niklas Kreuzer verwandelte (37.), warf den Waldhof aber komplett aus der Bahn. SVW-Verteidiger Julian Riedel war bei einem Schuss aus kurzer Distanz am angelegten Arm getroffen worden. Durch Tore von Jonas Nietfeld (45.+1) und Tom Zimmerschied (48.) gerieten die Kurpfälzer auf die Verliererstraße und kassierten ihre sechste Auswärtsniederlage in Folge und haben in dieser Saison erst einen Punkt in gegnerischen Stadien geholt. Gerrit Gohlke sah nach einer knappen Stunde außerdem die Gelb-Rote Karte (59.).

Nach 15 Spieltagen hat der SV Waldhof 22 Punkte auf dem Konto und liegt im Tabellenmittelfeld der 3. Liga.

Die nächste Partie bestreiten die Mannheimer im Carl-Benz-Stadion. Spielbeginn gegen den FSV Zwickau ist am Mittwoch, 19 Uhr.