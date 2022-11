Von Alexander Müller

Für die im eng getakteten Terminplan des Profifußballs sozialisierten Spieler, Trainer und Funktionär sind es geradezu paradiesische Aussichten. Durch die Weltmeisterschaft in Katar stoppt der Spielbetrieb in der 3. Liga schon am nächsten Wochenende – bis zum Restrunden-Start am 13. Januar 2023 stehen zwei Monate Pause an. „Das wird sehr ungewohnt werden“, sagt

...