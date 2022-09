DFB-Pokal terminiert: SV Waldhof am Dienstag, Lilien in ARD

Frankfurt/Mannheim. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Zweitrundenspiele des DFB-Pokals genau terminiert: Der SV Waldhof Mannheim empfängt Zweitligist 1. FC Nürnberg am Dienstag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Carl-Benz-Stadion. Über zusätzliche TV-Einnahmen darf sich indes der SV Darmstadt 98 freuen: Das Duell der Lilien mit Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird am Dienstag, 18. Oktober (20.45 Uhr), live in der ARD übertragen. Zur gleichen Zeit spielt die TSG Hoffenheim in Sinsheim gegen den FC Schalke 04.

Am Mittwoch, 19. Oktober (20.45 Uhr), zeigt das ZDF die Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayern München. Alle 16 Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde werden zudem live beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

Eröffnet wird die zweite Runde am 18. Oktober neben der Begegnung in Mannheim unter anderem mit dem Duell zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und dem Zweitligisten Hamburger SV sowie der Partie von Oberligist Stuttgarter Kickers gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (alle 18 Uhr).

Vorjahresfinalist SC Freiburg empfängt am 19. Oktober (18 Uhr) den Zweitligisten FC St. Pauli – zeitgleich tritt Vizemeister Borussia Dortmund bei Hannover 96 an. Auch das Südwest-Zweitliga-Duell zwischen dem SV Sandhausen und dem Karlsruher SC findet am Mittwoch um 18 Uhr statt.

Das Achtelfinale und alle weiteren Runden auf dem Weg zum Finale in Berlin folgen wegen der Pause durch die WM in Katar erst im Jahr 2023. Für das Erreichen der Runde der letzten 16 zahlt der DFB jedem Achtelfinalisten eine Prämie in Höhe von rund 836 000 Euro aus. Im Viertelfinale gibt es weitere 1,67 Millionen Euro, im Halbfinale 3,3 Millionen.