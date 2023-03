Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SV Waldhof sucht nach Ersatz für seinen Ronaldo-Experten Laurent Jans

Der luxemburgische Nationalspieler Laurent Jans fehlt dem SV Waldhof am Samstag im Topspiel gegen Osnabrück. Trainer Neidhart deutet an, dass es deshalb zu einer Personalrochade in der Abwehr kommen könnte