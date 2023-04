Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SV Waldhof Mannheim spielt gegen Freiburg II um die letzte Chance

Nach drei Niederlagen in Folge will der SV Waldhof am Karsamstag die Trendwende schaffen. Allerdings kommt mit dem SC Freiburg II der Angstgegner nach Mannheim. Was Trainer Christian Neidhart dennoch optimistisch stimmt