SV Waldhof Mannheim dreht Partie gegen Freiburg II in Nachspielzeit

Mannheim. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge erkämpfte sich der SV Waldhof Mannheim am Samstag einen 2:1-Sieg (0:1) gegen den SC Freiburg II. Julian Stark traf in der 28. Spielminute nach Vorlage von Lars Kehl für die Gäste. In der zweiten Hälfte kam das Team von Christian Neidhart dann besser ins Spiel.

In der 85. Spielminute verkürzte Fridolin Wagner schließlich auf 1:1. Vorausgegangen war eine Flanke, die Dominik Martinovic im Sechzener Richtung Torschütze verlängerte. In der Nachspielzeit war dann Bentley Baxter Bahn nach einem Eckball in letzter Sekunde zur Stelle und sicherte die drei Punkte für den SVW.

Für Malte Karbstein, Berkan Taz und Dominik Martinović standen am Samstag Marcel Seegert, Adrien Lebeau und Daniel Keita-Ruel von Beginn an auf dem Platz.