Podcast „Buwe Gebabbel“ diskutiert Topspiel-Niederlagen

Mannheim. Auf einem direkten Aufstiegsplatz startete der SV Waldhof in die entscheidenden Wochen der Drittliga-Saison, gut drei Wochen später müssen die Mannheimer fast schon das Fernglas bemühen, um die vorderen Plätze der Tabelle noch zu erkennen. In seiner 61. Episode mit dem Titel „Der Erdrutsch“ nimmt unser Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“ die drei schmerzhaften Topspiel-Niederlagen in Folge unter die Lupe.

Die „MM“-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller diskutieren gewohnt lebhaft über diesen rasanten Abwärtstrend und die Frage, ob der SVW acht Spieltage vor dem Ende überhaupt noch eine realistische Chance hat, oben hineinzustoßen.

Waldhof-Profi verlost Porsche

War der Kader in der Spitze und in der Breite nicht gut genug aufgestellt für die hohen Ziele? Welche Schuld trifft Trainer Christian Neidhart? Und wieso hat der SVW eigentlich ein so augenscheinliches Problem in der Defensive? Neben der sportlichen Analyse kommt aber auch die Unterhaltung nicht zu kurz. So geht es in unserer Rubrik „Die drei Fragezeichen“ unter anderem um einen Waldhof-Profi, der einen Porsche im Wert von 170 000 Euro bei einem Gewinnspiel in den sozialen Netzwerken verlost.

Neugierig geworden? Dann am besten die neue Folge gleich ab Mittwoch (0.01 Uhr) herunterladen. Unter mannheimer-morgen.de/podcasts kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der SVW-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen.