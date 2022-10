Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SV Waldhof: Defensiv-Taktik im Pokal keine Blaupause für den Liga-Alltag

Der SV Waldhof sucht beim 0:1 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg sein Glück mit einer unorthodoxen Sicherheitsstrategie. Am Samstag in der Liga gegen Essen will Trainer Neidhart wieder offensiver agieren lassen