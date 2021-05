Podcast „Buwe Gebabbel“ zieht eine erste Saisonbilanz

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat den Klassenerhalt sicher, die Corona-Lage entspannt sich langsam aber sicher und die Stimmung bei den beiden „MM“-Waldhof-Experten Alexander Müller und Thorsten Hof ist entsprechend gut. Doch bei den Blau-Schwarzen ist dagegen noch lange nicht alles in Butter. Was passiert mit Trainer Glöckner? Wie werden die abwandernden Stammspieler ersetzt? Stoff zum „Babbeln“ gibt es in Folge 18 des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ weiterhin genug.

Vor allem die Planung der Saison 2021/2022 beschäftigt das Duo aus der Sportredaktion des „Mannheimer Morgen“, schließlich sind andere Clubs da mal wieder deutlich weiter. Beim SVW droht unterdessen die Gefahr, dass sich nach dem Finale um den bfv-Pokal am 29. Mai ein weiteres Sommertheater anbahnen könnte. Zudem wird die Frage beantwortet, ob es sich lohnt, schon jetzt ein Marc-Schnatterer-Trikot in Blau-Schwarz zu bestellen, oder sich doch der eigene Name auf den Fan-Artikeln besser macht.

Späte Rache an Uerdingen?

Neben dem Rückblick auf die beiden jüngsten Siege in Unterhaching und das 3:2 gegen den Halleschen FC ist natürlich auch der Saisonausklang für die Mannheimer ein Thema. Dabei birgt das letzte Spiel gegen den KFC Uerdingen eine besonders brisante Note: Sollte der Waldhof die Krefelder in die Regionalliga schießen und es auch noch den SV Meppen erwischen, wären neben den Sportfreunde Lotte, die bereits 2019 abgestiegen sind, alle Clubs wieder aus der 3. Liga verschwunden, an denen der SVW von 2017 bis 2019 dreimal in Folge in der Relegation gescheitert war.

Ab Mittwoch online

Folge 18 des SVW-Podcasts geht am Mittwoch um 0 Uhr online und läuft auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Rückmeldung und Anregungen zum „Buwe Gebabbel“ unter: podcast@mamo.de.

