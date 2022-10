Nach Neonazi-Eklat: Ex-Stadionsprecher appelliert an Waldhof-Fans

Nach seinem Rücktritt als langjähriger Stadionsprecher des SV Waldhof wendete sich Stephan Christen nun über seinen Facebook-Kanal an die Waldhof-Fans und appellierte an die SVW-Anhänger, die Unterstützung für die Mannschaft nicht einzustellen. „Die Jungs haben damit gar nichts zu tun. Feuert sie an, geht ins Stadion“, sagte Christen in einem dreieinhalbminütigen Video angesichts von Aufrufen

...