Kreuzbandriss bei Höger: Waldhofs Routinier muss lange aussetzen

Mannheim. Herber Rückschlag für die Aufstiegsambitionen des Fußball-Drittligisten SV Waldhof: Mittelfeld-Routinier Marco Höger zog sich im Training am Sonntag einen Kreuzbandriss zu und wird den Mannheimern wohl frühestens in der Schlussphase der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.

Nach Angaben des Clubs zog sich der 33-Jährige die Verletzung bei einem Zweikampf in der Übungseinheit am Vormittag zu. Höger "fällt damit verletzungsbedingt vorerst aus", teilte der Club über seine sozialen Medien mit, gab aber keine Prognose über die mögliche Ausfalldauer bekannt. In der Regel wird für eine solche operativ zu behandelnde Verletzung eine sechsmonatige Rehabilitationsphase veranschlagt. Höger ist seit 2021 der zentrale Spieler im Mannheimer Mittelfeld und mit Blíck auf seine Erfahrung und seine individuelle Stärke wohl kaum vollwertig zu ersetzen.