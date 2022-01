Manchmal gehen Verpflichtungen im Profi-Fußball schnell - und manchmal sogar so schnell, dass improvisiert werden muss. So wurde das Bild von Justin Butler für die offizielle Pressemitteilung des SV Waldhof beispielsweise erst am Stuttgarter Flughafen vor der Abreise nach Belek aufgenommen und auch bei der Kleiderwahl ging Tempo vor Vollständigkeit. Über seinen grauen Kapuzenpulli zog sich der

...