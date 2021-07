Unter den Tribünenaufgängen wurde der letzte Staub weggeblasen, das Mannheimer Carl-Benz-Stadion putzte sich am Donnerstagnachmittag an allen Ecken für die Rückkehr der Zuschauer heraus. Am Samstag (14 Uhr) steigt dort der SV Waldhof gegen den 1. FC Magdeburg in die neue Saison der 3. Liga ein, worauf sich auch SVW-Trainer Patrick Glöckner entsprechend freut.

Herr Glöckner, die

...