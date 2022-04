Mannheim. Die Bauarbeiten gehen weiter, was bei Ljubomir Vranjes gleich in doppelter Hinsicht gilt. In seiner schwedischen Heimat lässt der Trainer der Rhein-Neckar Löwen gerade ein 160 Jahre altes Haus restaurieren, was hin und wieder gar nicht so einfach ist, soll doch der ursprüngliche „Charakter des Gebäudes“ beibehalten und noch dazu der Denkmalschutz beachtet werden.

„Bis zum 1.

...