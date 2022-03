Das Lächeln kehrt ein bisschen zurück – und die Leichtigkeit ebenfalls. Deswegen ist bei den Rhein-Neckar Löwen zwar noch längst nicht alles gut, aber immerhin gelang am Donnerstagabend bei HBW Balingen-Weilstetten ein 31:22 (16:12)-Erfolg. Es war der dritte Sieg in Folge für den Handball-Bundesligisten, der also weiter mit aller Kraft an der Schadensbegrenzung arbeitet und sich vom unteren

