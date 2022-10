Es ist keinesfalls so, dass sich Mikael Appelgren nicht in Geduld üben kann. Im Gegenteil. Wer mehr als zwei Jahre verletzt war, der weiß durchaus, was es bedeutet, beharrlich zu sein und ein gewisses Durchhaltevermögen zu zeigen. Erst recht, wenn noch der eine oder andere Rückschlag hinzukam und die Zwangspause entsprechend verlängerte.

Allerdings läuft dem Torwart der Rhein-Neckar

...