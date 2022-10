Länderspiele in Mannheim - das erwartet die Handball-Nationalmannschaft

Bundestrainer Alfred Gislason kennt das Problem. Es ist schon eine ganze Weile her, dass die deutsche Handball-Nationalmannschaft in Bestbesetzung antreten konnte. Unter seiner Führung gab es das noch nie, was durchaus etwas zu bedeuten hat, denn immerhin ist der Isländer seit zweieinhalb Jahren im Amt. In den beiden Länderspielen am Donnerstag (19 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena gegen

...