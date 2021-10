Torfestival gegen die Steelers: Adler Mannheim gewinnen deutlich gegen Bietigheim

Mannheim. Die Adler Mannheim haben das Heimspiel am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers mit 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) gewonnen. Die Hausherren erwischten gegen den Aufsteiger einen starken Beginn in der SAP Arena. Nach dem Führungstreffer durch Nicolas Krämmer (3. Minute), bauten die Blau-Weiß-Roten auch danach enormen Druck auf die Steelers auf. Die Gäste kamen jedoch aus dem Nichts zunächst zum Ausgleich durch Riley Sheen (7.). Das sollte die Adler aber nicht aufhalten. Die Truppe von Trainer Pavel Gross behielt weiter alles unter Kontrolle. Tim Wohlgemuth (11.) und Nigel Dawes (14.) erhöhten somit vor der ersten Pause auf 3:1.

Die Adler gaben im zweiten Durchgang weiter den Ton an. Mit der ersten guten Möglichkeit erzielte Dawes seinen zweiten Treffer des Nachmittags und stellte auf 4:1 (25.). Auch danach sollten die Mannheimer zu ihren Chancen kommen, die sie aber nicht nutzten. Besser machten es dann die Steelers in Person von Norman Hauner (35.), der in Überzahl mit einer der wenigen Chancen der Gäste auf 2:4 verkürzte.

Im dritten Abschnitt schalteten die Adler einen Gang zurück. Das sollte Jordan Szwarz in einem vier gegen drei Überzahlspiel aber nicht am 5:2 hindern (50.). Auch danach ließen die Mannheimer wie schon im gesamten Spiel nicht mehr viel anbrennen. Schließlich machte Borna Rendulic in Überzahl den Sack zu (57.) und die Adler gingen als verdienter Derby-Sieger vom Eis.

München-Spiel auf der Kippe

Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für die Mannheimer mit dem Spiel beim EHC München weiter. Das steht aber auf der Kippe wegen mehrerer Corona-Fälle im Münchner Team. Deswegen fiel das für Sonntag geplante bayrische Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers aus. Ob das Spiel der Adler in München vor diesem Hintergrund am Mittwoch ausgetragen werden kann? „Anfang der kommenden Woche wird eine Neubewertung der Situation mit den zuständigen Behörden erfolgen, danach wissen wir mehr“, sagte Adler-Sprecher Adrian Parejo am Sonntag auf Nachfrage dieser Redaktion.

