Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Nach coronabedingten Spielabsagen: Adler Mannheim suchen den Rhythmus

Nach seiner Verletzungspause braucht Andrew Desjardins jede Partie, um wieder in Topform zu kommen. Dass am Freitag auch das zweite Spiel in Augsburg ausgefallen ist, bremst den Elan des Adler-Stürmers nicht