Podcast "Adler-Check": Die personelle Verstärkung im Saisonendspurt

Mannheim. Die Adler Mannheim haben für den Saisonendspurt personell noch einmal nachgebessert und den 28-jährigen Finnen Markus Hännikäinen verpflichtet. Doch nicht nur der Eishockey-Club, sondern auch der „Adler-Check“ hat ein neues Mitglied in seinen Reihen. Philipp Koehl, der bereits in vorherigen Folgen als Gast zu hören war, tritt in der Sportredaktion des Mannheimer Morgen sowie im Podcast die Nachfolge von Jan Kotulla an.

Zusammen mit MM-Sportredakteur Christian Rotter spricht er im Podcast über die Rolle des Neuzugangs und ist dabei überzeugt, dass Hännikäinen „den Adlern mit seiner Spielweise gut tun“, wird. Aber auch der Stotterstart der Adler nach der Olympiapause ist bei Rotter/Koehl ein Thema. Denn die Mannheimer müssen sich steigern, wenn sie in den Play-offs eine gute Ausgangslage haben möchten.

Apropos Play-offs: In diesen befinden sich bereits die Jungadler Mannheim und die Frauen-Bundesligamannschaft der Mad Dogs Mannheim. Die jeweiligen Serien werden in der neuen Folge genauso analysiert wie der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Raum stehende Ausschluss Russlands von allen internationalen Turnieren des Eishockey-Weltverbandes IIHF.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).

