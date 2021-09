Thomas Larkin ist zurück im Training der Adler Mannheim

Mannheim. Für Thomas Larkin ist es ein Stück weit eine Rückkehr in die Normalität: Nachdem der italienische Eishockey-Nationalspieler die vergangene Woche im schwedischen Gävle vor Gericht verbracht hatte (Vorwurf: Körperverletzung gegen Daniel Paille in einem Spiel der Champions Hockey League vor vier Jahren), stand er am Dienstag im Training der Adler Mannheim wieder auf dem Eis.

Der 30-Jährige wartet zwar weiter auf ein Urteil, ein Einsatz am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers ist aber möglich. Nicht ganz so gut sieht es bei Mark Katic aus, der bereits den Ligaauftakt am vergangenen Freitag in Straubing (2:4) aufgrund einer Oberkörperverletzung verpasst hatte. Zurzeit ist es eher unwahrscheinlich, dass der Verteidiger dem Team von Trainer Pavel Gross zur Verfügung steht. Ähnlich verhält es sich bei Dennis Endras. Der 36-Jährige, der in Straubing das Eis verletzt verließ, muss sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. Zweiter Torhüter im Training war Florian Mnich.