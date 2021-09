Vier Spiele in der Champions Hockey League, drei Siege - die Adler können selbstbewusst in die neue DEL-Saison starten, die für sie am Freitag (19.30 Uhr) mit der Partie in Straubing beginnt. Vor allem der 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen Lukko Rauma hat den Mannheimern gezeigt, dass sie auf einem guten Weg sind. Bis alle Räder ineinander greifen, dauert es noch, doch ein Anfang ist

