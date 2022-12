Die Adler verlieren 1:3 in Bremerhaven

Bremerhaven. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind die Adler Mannheim am zweiten Weihnachtstag leer ausgegangen. Am Nachmittag kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart eine 1:3 (0:0/0:2/1:1)-Niederlage bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven.

Drei Tage nach dem 4:2-Heimsieg gegen die Straubing Tigers im „Spiel der leuchtenden Herzen“ konnten sich die Adler zunächst kaum zwingende Chancen erarbeiten, sie steigerten sich aber im Lauf des ersten Drittels. Mit einem 0:0 ging es vor gut 4500 Zuschauern in die erste Pause. Im zweiten Abschnitt machte sich Bremerhaven eine Powerplay-Situation zu Nutze: Jan Urbas erzielte die 1:0-Führung (24.). In der 35. Minute erhöhte Ross Mauermann nach einem Konter auf 2:0. Im Schlussdrittel verkürzte Ryan MacInnis auf 1:2 (47.). 2:08 Minuten vor Spielende traf Dominik Uher zum 3:1 ins leere Tor (58.).

Am Mittwoch (19.30 Uhr) sind die Adler zu Gast bei den Iserlohn Roosters. Ihr letztes Heimspiel des Jahres absolvieren die Mannheimer am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Bietigheim Steelers.