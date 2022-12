Adler Mannheim verlieren gegen Düsseldorfer EG

Düsseldorf. Der Dome in Düsseldorf war für die Adler Mannheim vor 4912 Zuschauern am Dienstagabend kein gutes Pflaster, die sich der gastgebenden Düsseldorfer EG mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) geschlagen geben mussten, womit auch die kleine Erfolgsserie mit drei Siegen in Folge zu Ende ging. Die Blau-Weiß-Roten bleiben trotz der Niederlage aber weiterhin auf Platz zwei.

Im ersten Drittel musste der in Düsseldorf das Adler-Tor hütende Arno Tiefensee schon früh hinter sich greifen, als Josef Eham am schnellsten reagierte und das frühe 1:0 (3.) für die DEG erzielte. Die Adler fanden in den ersten 20 Minuten mit zunehmender Dauer aber immer besser ins Spiel und Matthias Plachta hatte Pech, als er in der 12. Minute nur den rechten Torpfosten des Düsseldorfer Tores traf.

Der zweite Abschnitt in Düsseldorf brachte keine weiteren Tore, weil sich weder Arno Tiefensee noch DEG-Torwart Henrik Haukeland überwinden ließen, wobei Haukeland bei einer Chance von Ryan MacInnis schon geschlagen schien, aber doch noch mit der Torwartschiene den möglichen Ausgleich für die Adler verhinderte (35.). Stattdessen mussten Mark Katic und Nico Krämmer in den zweiten 20 Minuten verletzt vorzeitig die Adler-Kabine aufsuchen, wobei Krämmer im dritten Abschnitt aufs Eis zurückkehrte.

Auch der Schlussabschnitt sollte keine Tore mehr bringen, sodass der Düsseldorfer Torwart Henrik Haukeland gegen die Adler einen Shutout einfuhr.

Am Freitag (19.30 Uhr) haben die Adler Mannheim die Straubing Tigers in der SAP Arena zu Gast.

