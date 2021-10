Die Vorfreude war groß: Am Mittwoch sollte es zum ersten Kräftemessen in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga zwischen dem EHC Red Bull München und den Adlern Mannheim in der bayrischen Landeshauptstadt kommen. Das Gipfeltreffen der vor dem aktuellen Spieltag punktgleichen Spitzenteams steht aber auf der Kippe: Am Samstag war bekanntgeworden, dass im Münchner Team mehrere Spieler und

