VfB noch mit Fragezeichen

Ried. Zwei Spieltage noch, dann ist die Hinrunde in der Fußball-C-Liga zu Ende. Dem VfB Lampertheim steht am Sonntag (15 Uhr, Adam-Günderoth-Stadion) das Spitzenspiel gegen die SG Lautern bevor. Zur selben Zeit gastiert Eintracht Bürstadt II beim SV Schwanheim. Die Reserve des TV Lampertheim reist um 12.30 Uhr zu Olympia Lorsch II. Der FV Biblis II empfängt den FC Ober-Abtsteinach II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

VfB Lampertheim – Lautern

Gegen Bürstadt II (1:3) und bei Fürth/Mitlechtern II (1:4) ging der VfB zuletzt leer aus. Folgerichtig fiel die Elf von Trainer Tim Feldhinkel mit 28 Punkten hinter Lautern (31) und Elmshausen (29) auf Rang vier zurück. „Das ist der Lauf einer Saison, dass man auch mal zwei Niederlagen in Folge kassiert. Wir hatten jetzt zwei schlechte Spiele, aber auch viel Pech mit Ausfällen“, erklärt VfB-Sportausschusschef Philipp Ihrig. In Fürth mussten Yannick Schmitz und Tim Jäger verletzt raus. Schlimmere Befürchtungen bestätigten sich nicht. Top-Torjäger Schmitz konnte am Mittwoch jedoch nicht trainieren. „Auch bei Tim Jäger und Marvin Fromm ist der Einsatz noch fraglich. Außerdem hatten wir zuletzt einige Spieler mit grippalen Infekten“, sagt Ihrig zur personellen Lage.

Lautern verpasste es am Mittwoch, mit Primus FSG Bensheim gleichzuziehen. Bei der SSG Einhausen II setzte es eine 0:9-Klatsche. „Wir wissen, wie eng es in dieser Klasse zugeht. Vor fünf Wochen hätte auch niemand gedacht, dass wir gegen Bürstadt verlieren. Jetzt wollen wir Lautern ärgern“, sagt Ihrig.

Schwanheim – Eintr. Bürstadt II

Mehr zum Thema Fußball-C-Liga VfB bangt um Trio Mehr erfahren Fußball-C-Liga VfB Lampertheim verliert – und beklagt Verletzte Mehr erfahren Fußball-Kreisoberliga Die Pleitenserie soll enden Mehr erfahren

Die zuletzt spielfreie Eintracht-Reserve strebt in Schwanheim den fünften Sieg in Folge an. „Das ist unser Ziel. Auf dem Naturrasen dort wird es aber sicher nicht einfach – schon gar nicht, wenn es regnen sollte“, hat Bürstadts Coach Daniel Patti den Wetterbericht im Blick. Mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen gab Schwanheim zuletzt die Rote Laterne ab. „Sie haben eine ähnliche Entwicklung genommen wie wir“, meint Patti. Auf Flamur Bajrami, den neuen Interimscoach der „Ersten“, muss Bürstadt II vorerst verzichten.

Oly. Lorsch II – TVL II

Der Fünfte Lorsch II (26 Punkte) und der Siebte TVL II (21) machten zuletzt Boden gut. „Wir kennen Lorsch II noch aus der D-Liga“, spricht TVL-II-Trainer Mirco Geschwind von einem „ekligen“ Gegner.

Biblis II – Ober-Abteinach II

Nach dem 4:3-Sieg bei Unter-Flockenbach III will die Bibliser Reserve (20 Punkte) auch Ober-Abtsteinach II (18) hinter sich lassen. cpa