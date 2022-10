VfB Lampertheim verliert – und beklagt Verletzte

Ried. Der VfB Lampertheim hat am 15. Spieltag der Fußball-C-Liga die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei der SG Fürth/Mitlechtern II verlor der Aufstiegsanwärter mit 1:4 (1:0). Der FV Biblis II siegte mit 4:3 (2:1) beim SV Unter-Flockenbach III. Schon am Donnerstag entschied der TV Lampertheim II das Aufsteigerduell gegen Schlusslicht SG Reichenbach II mit 3:0 (1:0) für sich.

Fürth/Mitl. II – VfB Lamperth. 4:1

„Gar nichts war deutlich“, meinte VfB-Trainer Tim Feldhinkel nach Abpfiff: „Nach der ersten Halbzeit müssen wir 3:0 führen. Leider machen wir die Chancen nicht. Wir haben den Gegner selbst stark gemacht.“ Leon Holzinger traf in der 44. Minute zum 1:0 für den VfB, der kurz vorher Tim Jäger mit Verdacht auf Kreuzbandriss verlor (41.). „Er ist bei einem Sprint zum Ball im Platz hängengeblieben“, erklärte Feldhinkel, der notgedrungen seinen „Co“ Cem Duman einwechseln musste. In Hälfte zwei zog sich Stürmer Yannick Schmitz eine Bänderverletzung zu (71.). Für Fürth/Mitlechtern II stellten Johannes Geisler (56.), Kevin Hiller (76.), Kevin Kalt (78.) und Christopher Schröder (90.) von 0:1 auf 4:1. „Wir hätten auch mit der B-Elf, mit der wir hier angetreten sind, gewinnen können“, so Feldhinkel.

SVU III – FV Biblis II 3:4

FVB-Spielertrainer Lukas Berg (42./Elfmeter) und Patrick Wagner (45.) machten kurz vor der Pause aus einem 0:1 eine 2:1-Führung. Nick Schäfer erhöhte auf 3:1 (57.). Das 4:3-Siegtor für Biblis II (jetzt 20 Punkte) erzielte Wagner (88.).

TVL II – Reichenbach II 3:0

Joel Wayita-Makamba erzielte in Minute 25 das 1:0. Nach dem Doppelschlag durch Felix Stubenrauch (82.) und Danyal Shakoor (84.) gab es keine Zweifel mehr. Als Siebter mit 21 Punkten steht der TVL II jetzt im gesicherten Mittelfeld. cpa