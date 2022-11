Die Pleitenserie soll enden

Ried. Da schien der FV Biblis in der neuen sportlichen Umgebung der Kreisoberliga Bergstraße angekommen zu sein, was er mit dem 5:2-Auswärtserfolg am 27. August bei der SG Unter-Abtsteinach unter Beweis stellte. Doch gegen Ende der Vorrunde, zeigt sich, dass Anspruch und Wirklichkeit bei den Blau-Weißen auseinanderklaffen. Niederlagen für Biblis standen in den vergangenen Wochen auf der Tagesordnung. So kehrte die Mannschaft von Spielertrainer Torsten Schnitzer auch aus Unter-Flockenbach mit leeren Händen zurück, obwohl sie sich dort fest vornahm, dreifach zu punkten.

Beim 2:4 bei der Reserve des Oberligisten ließen die Bibliser viele Tugenden vermissen, die sie in der vergangenen Saison ausgezeichnet hatten. „Bei drei der vier Gegentore haben wir dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt. So lassen sich keine Spiele gewinnen“, ging Torsten Schnitzer mit seinen Spielern hart ins Gericht und forderte sie auf, dieses Manko abzustellen.

Nun gibt die von Martin Weinbach trainierte Tvgg Lorsch ihre Visitenkarte im Bibliser Pfaffenau-Stadion ab. Lange spielten die Lorscher in der letzten Saison um die Meisterschaft mit, doch nach einem schwachen Finale mussten sie sich mit Platz drei zufriedengeben. Das war auch der Grund, weshalb sich die Verantwortlichen im Lorscher Ehlried bei der Erwartungshaltung für die neue Saison bedeckt hielten. Doch mit 16 Punkten – bei einem ausstehenden Nachholspiel gegen den SV Lörzenbach – kann sich die Bilanz der Tvgg (9.) sehen lassen.

Das hindert die Bibliser aber nicht daran, gegen den kommenden Gegner einen Heimsieg anzustreben. „Ein Erfolgserlebnis wäre wichtig für unser Selbstvertrauen, denn danach stehen wichtige Spiele gegen Mitlechtern und die SG Azzurri/Lampertheim an. Die können eine Vorentscheidung sein, wer die Liga am Ende hält und wer nicht“, hebt Schnitzer die Bedeutung des Spiels gegen Lorsch hervor. Personell sieht es im Bibliser Lager gut aus, so dass Torsten Schnitzer keine Ausfälle zu beklagen hat.

SV Lörzenbach – TV Lampertheim

Hat der SV Lörzenbach die Wende zum Besseren geschafft und kann sich in der Kreisoberliga etablieren? Immerhin blieb der Aufsteiger aus dem Odenwald nach sieben, teilweise deftigen Pleiten zu Saisonbeginn in den vergangenen drei Spielen ohne Niederlage. Am vergangenen Sonntag war die Elf von Spielertrainer Jan Schörling einem Auswärtserfolg nahe, kassierte den 1:1-Ausgleich bei Wald-Michelbach II erst in der Nachspielzeit. Deswegen wird Karl-Heinz Göbel, der Trainer des TV Lampertheim, erst gar nicht auf den Gedanken kommen, die Grün-Weißen aus dem Fürther Gemeindeteil zu unterschätzen.

„Wenn wir an die erste Halbzeit aus dem Spiel gegen Olympia Lorsch anknüpfen, dann fahren wir keineswegs chancenlos nach Lörzenbach“, sah TVL-Pressesprecher Frank Willhardt trotz der jüngsten 2:3-Heimniederlage gegen Lorsch auch viele positive Ansätze. Beim SV Lörzenbach müssen die Lampertheimer aber weiterhin auf Noah Keller, Kai Markert und Lucas Bähr verzichten. Fragezeichen stehen noch hinter Mirko Wegerle, Hendrik Wegerle und David Damm. hias