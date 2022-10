VfB bangt um Trio

Ried. Aus Ried-Sicht gleicht der 15. Spieltag in der Fußball-C-Liga einem Flickenteppich. Der VfB Lampertheim reist am Samstag (15 Uhr) zur SG Fürth/Mitlechtern II. Die zweite Mannschaft des FV Biblis spielt am Sonntag (13 Uhr) beim SV Unter-Flockenbach III. Der TV Lampertheim II empfing am Donnerstagabend Schlusslicht SG Reichenbach II zum Aufsteigerduell. Das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht übermittelt. Eintracht Bürstadt II ist spielfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fürth/Mitl. II – VfB Lamp.

Die 1:3-Heimschlappe im Derby gegen die Eintracht-Reserve hat der VfB verdaut. „Am Wochenende haben ja alle da oben gepatzt“, sagt Lampertheims Sportausschusschef Philipp Ihrig – und denkt dabei an das 1:1 von Tabellenführer FSG Bensheim beim TSV Gadernheim und das 0:3 der SG Lautern bei Olympia Lorsch II. Beim Sechsten Fürth/Mitlechtern II (21 Punkte) wollen die Lampertheimer mehr aus ihren Chancen machen. „Das war unser Manko gegen Bürstadt II“, sagt Ihrig. Der VfB-Sportchef hofft zudem, dass Kapitän Paul Herweh (Knöchelprobleme) wieder mitwirken kann. Auch Yannick Schmitz und Matthias Klotz, die mit zwölf und acht Treffern die besten Torschützen des Tabellenzweiten sind, sind angeschlagen. Sicher ausfallen wird Marvin Fromm wegen einer Gehirnerschütterung.

Unter-Flock. III – Biblis II

Beim Zehnten Biblis II (17 Punkte) gab es zuletzt verdächtig wenig Tore zu sehen. Einer 0:1-Niederlage bei Primus Bensheim folgte ein 1:0-Heimsieg gegen den VfL Birkenau II. Unter-Flockenbach III, das mit 15 Punkten auf Rang 13 steht, wartet seit zwei Spielen auf ein Tor. cpa