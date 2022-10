Azzurri/Olympia kassiert 1:6-Klatsche

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße sorgte die SG Hammelbach/Scharbach für einen Paukenschlag und fügte der FSG Riedrode II beim 4:0 ihre zweite Saisonniederlage zu. Immer bedrohlicher wird die Lage für die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II, die das Kellerderby gegen die Spielvereinigung Fürth II mit 1:6 verlor. Zu einem achtbaren 1:1-Unentschieden kam die SG Hüttenfeld gegen den TSV Hambach.

Azz./Ol. Lamp. II – SV Fürth II 1:6

Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres war sprachlos und empfand die Niederlage für seine Mannschaft als „viel zu hoch“. Grund für die hohe Niederlage war das eklatante Torwartproblem, das die Lampertheimer noch nicht gelöst haben. Dieses Mal musste Jermain Stuhr den Platz zwischen den Pfosten einnehmen, stellte sich in den Dienst der Mannschaft offenbarte aber auch einige Schwächen. Und diese führten prompt zu einigen Fürther Gegentoren, dazu kamen einige kapitale Abwehrfehler der Spielgemeinschaft. Lampertheims Ehrentreffer fiel in der 55. Minute durch Max Heinze.

Hammelb/Sch. – Riedrode II 4:0

Der Ehrenetreffer von Max Heinze war für die SG Azzurri Olympia Lampertheim beim 1:6 gegen den SV Fürth II nur Ergebniskosmetik. © Berno Nix

Rainer Wolk, der Vorsitzende des SV Hammelbach, war nach dem überraschenden Heimsieg aus dem Häuschen: „Vor der Begegnung hätte ich liebend gerne ein Unentschieden unterschrieben. Jetzt haben wir sogar mit 4:0 gewonnen.“ Den Riedrodern wiederum wollte er das Engagement zwar nicht absprechen, vermutete aber, dass sie die Spielstärke seiner Mannschaft so nicht erwartet hattet. Simon Schröder war der Mann der ersten Halbzeit und markierte mit seinen beiden Treffern in der 23. Und 37. Minute die 2:0-Pausenführung.

Als Florian Reinhardt mit einem Schlenzer ins lange Eck in der 52. Minute das 3:0 erzielte, hatte dies vorentscheidenden Charakter, zumal Lukas Bergmann fünf Minuten später aus vier Metern Torentfernung nur noch einzuschieben brauchte. Erst in der Schlussphase wurde die FSG stärker, aber Perica Bozanovic traf in der 85. Minute nur die Latte.

SG Hüttenfeld – TSV Hambach 1:1

Obwohl Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt sein Ziel mit einem Punktgewinn erfüllte, ärgerte er sich maßlos. Grund hierfür war der Hambacher Ausgleich durch einen verwandelten Handelfmeter des eingewechselten Hambachers Dennis Ragaller in der ersten Minute der Nachspielzeit. Aber auch der Hüttenfelder Führungstreffer fiel verhältnismäßig spät. Ihn erzielte Michael Bopp erst in der 86. Minute. hias