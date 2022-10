Riedrode weiterhin an der Spitze

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße bleibt die FSG Riedrode II dank eines 7:0-Erfolges im Ried-Derby über die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II Tabellenführer. Erwartete Spielergebnisse gab es für die SG Hüttenfeld (2:3-Niederlage in Zotzenbach) und auch für den FV Hofheim, der die Heimaufgabe Hammelbach/Scharbach mit 5:0 bravourös löste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Riedrode II – SG Lampertheim II 7:0

Schon recht früh kam Riedrode in Fahrt. In der fünften Minute traf Mohammed Majdalawis zum 1:0. Nur eine Minute später fiel durch ein Lampertheimer Eigentor das 2:0. Als Pedro Bozanovic das 3:0 (13.) erzielte, bedeutete dies die frühe Vorentscheidung, zumal Manuel Betzga in der 19. Minute das 4:0 gelang.

Voller Körpereinsatz: Riedrodes Luca Gregor Dieken (links) behauptet gegen Lampertheims Kapitän Besart Parduzi den Ball. © Berno Nix / Julian Lösch

Erst in der 79. Minute durften sich die Zuschauer auf den nächsten Treffer freuen. Hier erzielte Mohammed Majdalawis das 5:0. Vier Minuten später machte Lukas Bamberg das halbe Dutzend voll, ehe der eingewechselte Tom Keil mit dem 7:0 in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. „Auch wenn wir heute einen hochverdienten Sieg davongetragen haben, war es keine spielerische Glanzleistung“, brachte Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling zum Ausdruck, dass seine Mannschaft noch höher hätte gewinnen können. Lampertheim wiederum spielte sich kaum eine Chance heraus.

FSV Zotzenb. – SG Hüttenfeld 3:2

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-B-Liga FV Hofheim hat keinerlei Probleme Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-B-Liga Rollen im Derby klar verteilt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-B-Liga FSG Riedrode II hinterlässt Eindruck Mehr erfahren

„Das war heute ein schwer erkämpfter Erfolg. Die SG Hüttenfeld hat sich hier sehr teuer verkauft“, betonte Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin. Zwar brachte Steffen Sattler seine Zotzenbacher mit 1:1 (21.) in Führung, doch acht Minute später hieß es schon 1:1, als SGH-Akteur Kay Schäfer ein Überzahlspiel erfolgreich abschloss. Und es sollte vor dem Wechsel noch besser für die Hüttenfelder kommen, für die Ruben Ronellenfitsch per Kopf zum 1:2 traf (39.). Doch in der zweiten Halbzeit schalteten die Zotzenbacher einen Gang hoch und kam durch Lars Bangert (72.) und Marco Weber (78.) zum letztlich verdienten Heimerfolg. „Schade, ich hätte heute gerne etwas aus Zotzenbach mitgenommen“, bedauerte SGH-Trainer Christian Schmitt.

Hofheim – SG Hammelb./Schar. 5:0

„Wir haben sehr geduldig gespielt und in der Defensive sehr gut gearbeitet“, freute sich Hofheims Spielertrainer Maxi von Dungen über den souveränen Erfolg seiner Mannschaft. Legte Christian Baunach (39. und 44.) mit zwei Treffern vor der Halbzeit den Grundstein, erlahmte spätestens ab der 49. Minute, als Sebastian Gromus zum 3:0 traf, der Widerstand der Odenwälder. Erneut Christian Baunach (65.) und Nico Schwindt (81.) stellten letztlich den 5:0-Endstand her. hias