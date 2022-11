Hier noch ein Selfie mit Bekannten auf der Tribüne, dort das Trikot an einen treuen Fan verschenken - Pascal Sohm war am Mittwochabend nach dem 2:1-Sieg des SV Waldhof gegen den FSV Zwickau ein gefragter Mann. Er musste sich erst noch schnell einen Pulli überziehen, bevor er wieder in der Mixed-Zone des Carl-Benz-Stadions auftauchte.

Dass alle noch ein paar Worte mit dem SVW-Angreifer

