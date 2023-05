FV Biblis ohne Mut

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße überraschte die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim mit einem 1:0-Heimsieg über den Tabellendritten SSG Einhausen. Somit belegen die Lampertheimer nun einen Nicht-Abstiegsplatz. Sehr zum Leidwesen des FV Biblis, der nach dem 0:4 gegen die SG Odin Wald-Michelbach auf Relegationsrang 14 abgerutscht ist.

Azz./Oly. Lamp. – SSG Ein. 1:0 (0:0)

Der erste Sieg für die Azzurri im Fußballjahr 2023 war gleichzeitig auch der erste Erfolg unter dem neuen Trainer Florian di Lella. Dieser bezeichnete den Heimerfolg gegen die Elf von Thomas Süß als verdient: „Wir hätten auch noch höher gewinnen können. Schade, dass wir in der Verwertung unserer Chancen nicht konsequent genug waren.“ Schon in der 15. Minute legte die Heimelf im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion den Grundstein für den Sieg. Als Schiedsrichter Taner Gökcer nach einem Foulspiel eines Gästeakteurs an Fatos Ramadani auf den Elfmeterpunkt zeigte, ließ es sich Nunzio Pelleriti nicht nehmen das 1:0 zu erzielen. Nur neun Minuten später lag das 2:0 in der Luft. Doch hier waren sich Pelleriti und Semir Jusufi uneinig, wer auf das Tor der SSG schießen sollte.

Das war aber nicht die einzige Gelegenheit, bei der Jusufi beteiligt war, denn auch in der 58. Minute verfehlte er einen Torerfolg nur knapp. Auch Fatos Ramadani (80.) gelang kein Treffer.

Auf der Gegenseite hatte aber auch die SSG Einhausen immer wieder gute Möglichkeiten. „Einhausen hatte zweifelsohne ein spielerisches Übergewicht, mit sie sich gute Chancen erarbeiteten. Doch wir haben sehr gut verteidigt“, betonte di Lella.

Doch ganz so ungetrübt war die Lampertheimer Freude nicht, wie es eigentlich den Anschein haben müsste. Dies lag an der Verletzung von Uwe Lauinger, die er sich in einem Zweikampf zuzog (70.). Und dennoch: Die Lampertheimer Azzurri haben sich im Abstiegskampf wieder zurückgemeldet und haben entsprechend wieder eine Perspektive.

FV Biblis – Odin Wa.-Mich. 0:4 (0:2)

Nicht zufrieden war Biblis‘ Spielertrainer Torsten Schnitzer mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir können uns nicht in die Ausrede flüchten, dass der Tabellenführer eine Nummer zu groß für uns war. Gerade in einem solchen Spiel erwarte ich, dass wir mutig nach vorne spielen. Einen solchen Mut hat aber meine Mannschaft während der gesamten Spielzeit vermissen lassen“, bedauerte der Übungsleiter.

Somit hatten die Gäste aus dem Odenwald leichtes Spiel um zum letztlich hochverdienten Erfolg zu kommen. David Schmidt machte in der 19. Minute den Anfang, als er das 0:1 erzielte. Noch kurz vor der Halbzeit markierte Gero Lammer das 0:2. Auch in der zweiten Halbzeit war der Tabellenführer das dominierende Team, dem in der 53. Minute das vorentscheidende 0:3 gelang.

Trares setzt den Schlusspunkt

Erst jetzt besannen sich die Bibliser auf ihre Qualitäten und trugen vielversprechende Angriffe vor. Dabei bot sich Dennis de Sousa Barbar die wohl größte Chance, als er in der 76. Minute den Pfosten des Gästetores traf. Und fünf Minuten später forderte Janos Hajdu das Können von Wald-Michelbachs Torwart Sven Helfrich heraus. Doch der nächste Treffer fiel auf der Gegenseite. Philipp Trares, der Sohn des früheren Waldhöfer Aufstiegstrainers Bernhard Trares, traf in der 87. Minute zum 0:4-Endstand. hias