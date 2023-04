Trotz Remis zufrieden

Riedrode. Die FSG Riedrode hat im Nachholspiel in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt Federn gelassen. Nach dem 1:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten TSV Höchst klang FSG-Trainer Duro Bozanovic aber keineswegs enttäuscht. „Der Rasenplatz war in einem schlechten Zustand, beide Mannschaften haben viel mit langen Bällen agiert. Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis“, sagte er.

Riedrodes Winterzugang Markus Moh Amar traf zur 1:0-Führung (27.). Für den 1:1-Endstand sorgte Jannik Fornoff (65.). „In den ersten zehn, zwölf Minuten waren wir richtig gut im Spiel, da haben wir zwei gute Möglichkeiten liegen gelassen. Danach hatte Höchst drei sehr gute Chancen“, sprach Bozanovic von einem „verrückten Spiel“. In der Nachspielzeit vergab Nils Schwaier zweimal frei vor dem gegnerischen Torwart. TSV-Keeper Moritz Weipert verdiente sich wie Rico Ochsenschläger auf der Gegenseite die Bestnote.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für den Tabellenfünften (41 Punkte) zum Achten SV 07 Geinsheim (38). Die Geinsheimer kassierten zuletzt beim Vierten VfR Groß-Gerau (0:7) und gegen Co-Tabellenführer Rot-Weiß Walldorf II (1:2) ihre ersten Niederlagen im neuen Jahr. „Das ist eine unangenehme Mannschaft“, rechnet Bozanovic mit „keinem einfachen Spiel“. Aramis Asutay (verletzt), Benedikt Ruh (Muskelbündelriss) und Gianluca Lucchese, der das vierte und letzte Spiel seiner Rotsperre absitzen muss, fehlen sicher. Tomislav Tadijan und Nils Schwaier sind angeschlagen. Eintracht Bürstadt ist spielfrei.

Pokalfinale gegen Fehlheim

Seit Mittwochabend kennt die FSG ihren Gegner im Bergsträßer Kreispokalfinale. Verbandsligist VfR Fehlheim setzte sich mit 6:1 bei Kreisoberligist SSG Einhausen durch. Im Endspiel – Ort und Datum stehen noch nicht fest – kommt es damit zum Trainerduell zwischen Bozanovic und Sascha Huy. Beide spielten einst zusammen für den VfR Bürstadt. „Ich hoffe, dass wir es in guter Besetzung ins Finale schaffen“, sagte Bozanovic. cpa