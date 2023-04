„Wir haben nichts zu verlieren“

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße empfängt die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim bereits am Samstag um 17 Uhr die SSG Einhausen. Die Elf aus der Weschnitzgemeinde nördlich von Lorsch steht auf dem dritten Tabellenplatz und ist im Fußballjahr 2023 noch ungeschlagen.

Wie sich Einhausens Fußballstolz, mit dem sich im Jahr 2020 die seitherige SG und der FSV Einhausen zu einem gemeinsamen Verein zusammenschlossen, entwickelt, ist allerdings noch offen. Vieles wird auch damit zusammenhängen, von wem der ehemalige Verbandsligist (1998 – 2002) in der kommenden Saison trainiert wird. Bereits jetzt steht fest, dass der neue Mann in verhältnismäßig große Fußstapfen tritt, denn der bisherige Amtsinhaber Thomas Süß machte in Einhausen bislang einen guten Job.

Seit Januar 2022 im Amt, flößte er seinen Spielern neues Selbstbewusstsein ein und spielte mit den Einhäusern oben mit. Aber da Süß, dessen Vater Rainer über viele Jahre hinweg die Fußballstiefel für den FSV Riedrode schnürte, bei seinem Akteuren manchmal nicht den gewünschten Einsatz sah, entschloss er sich nun erst einmal eine schöpferische Pause einzulegen.

Vor dem Heimspiel gegen die favorisierte Elf aus Einhausen sieht SG-Trainer Florian di Lella seine Mannschaft in der Rolle des krassen Außenseiters. Das hat nicht nur mit der jüngsten 0:9-Nederlage bei der SG Unter-Abtsteinach zu tun, sondern auch mit der sehr dünnen Personaldecke. „Einfach wird das nicht, aber wir werden versuchen, kompakt zu stehen und hoffen auf eine Überraschung“, sagt di Lella. Dieser hält es nicht für ausgeschlossen, dass er sich selbst auf die Bank setzen wird, um so der personellen Not zu trotzen. Immerhin wird Uwe Lauinger am Samstag in die Mannschaft zurückkehren.

Klare Niederlage im Hinspiel

1:2 bei Alemannia Groß-Rohrheim: Erneut musste der FV Biblis eine Begegnung in der zweiten Halbzeit verloren geben. Da half es der Elf von Spielertrainer Torsten Schnitzer auch nicht, dass sie Lob vom Gegner bekam. Wenn der FVB am Sonntag (15.30 Uhr) Tabellenführer SG Odin Wald-Michelbach empfängt, dann gehen die Erinnerungen sicherlich auch an das Hinspiel zurück, als die Bibliser an der Wald-Michelbacher Rudi-Wünzer-Straße mit 1:8 unterlagen. Damals mussten sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie während der gesamten Spielzeit die nötige Fitness vermissen ließen.

Wenn die Wald-Michelbacher nun in der Bibliser Pfaffenau gastieren, sieht Schnitzer seine Elf vor einem verhältnismäßig einfachen Spiel. „Wir haben ja nichts zu verlieren. Keiner rechnet mit uns. Deswegen können wir befreit aufspielen“, hofft der Spielertrainer darauf, dass seine Mannschaft unverkrampft zu Werke gehen wird. Und er hofft auch darauf, dass seine Truppe vom scheinbar übermächtigen Gegner unterschätzt wird. „Vielleicht können wir die SG Odin mit viel Mut und Leidenschaft überraschen“, sagt Schnitzer.

Schien sich die personelle Situation mit der Rückkehr von Romario Kronauer, der zuletzt beruflich verhindert war, zu entspannen, so droht nun der Verlust von Dennis Wojtaszek, welcher sich im Spiel bei Alemannia Groß-Rohrheim eine Zerrung zuzog. Während der FC Alemannia Groß-Rohrheim seine Visitenkarte beim VfL Birkenau abgeben muss, ist der TV Lampertheim spielfrei. hias