Mannheimer Morgen Plus-Artikel Maßnahmen - So will die Kanzlerin Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf Linie bringen / Corona-Gipfel am Montag in Gefahr Merkels Bund-Länder-Kampf

Angela Merkel will einen harten Lockdown durchsetzen – doch viele Länderchefs stellen sich quer. © dpa