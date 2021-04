Mannheim. Im Mannheimer Impfzentrum soll die Zahl der Impfungen ab Montag, 12. April, um bis zu 500 steigen. Möglich wird das durch die Umstellung auf ein Zweischicht-System in der Maimarkthalle, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Damit ist das Impfzentrum ab kommender Woche von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Statt wie bisher rund 1.100 Impfungen seien dann 1.500 bis 1.600 Impfungen am Tag geplant. Durch Änderungen in der Reservebildung und konstante zuverlässige Lieferungen kann das Vorhaben umgesetzt werden. Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nach wie vor nur nach vorheriger Terminvereinbarung.

AdUnit urban-intext1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Mehr erfahren MM+ testen Nichts verpassen: Zum kostenlosen 30-Tage-Probe-Abo des Mannheimer Morgen Mehr erfahren

Inzidenz bei mehr als 130

89 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Donnerstagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 13.091 bestätigte Fälle gemeldet, teilte die Verwaltung mit.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 132,0. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 127,1. Im Wochenvergleich ist der Wert rückläufig: Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 181,2.

AdUnit urban-intext2

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb am Donnerstag unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 264 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 11.539 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.288.